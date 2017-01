Návrh na zřízení státní půjčovny vlaků je pod palbou

Podle představ vedení ministerstva by stát za evropské dotace nakoupil vlaky do svého vlastnictví a následně by je pronajal na dlouhá léta dopravcům, kteří by provoz na vybraných tratích vyhráli v soutěži. Jenže tahle cesta se přes počáteční optimismus ministerských úředníků dnes jeví jako téměř neschůdná.

Materiál měla projednat a schválit vláda už v listopadu, v mezirezortním řízení ale přišly desítky připomínek, z nichž řada dosud není vypořádána. Nejzávažnější přišly z Úřadu vlády. Podle dokumentu, který má deník E15 k dispozici, úřadu chybí řádné zdůvodnění, proč má na železnici dojít k tak zásadnímu zvratu.

Úřad vlády ministerstvu vytýká i skutečnost, že ministerstvo míchá v jednom materiálu půjčovnu vlaků s liberalizací železnice nebo dostatečně nezvážilo ekonomické dopady na České dráhy. Z některých námitek je dokonce cítit suchý anglický humor.

Úřad vlády například připomíná, že organizační složka státu může pronajmout vozidla jen v případě, že jde o nepotřebný majetek. „Má MD za správné, že stát na jedné straně pořídí nová vozidla a vzápětí bez jakéhokoli vlastního využití je prohlásí za dočasně nepotřebný majetek?“ ptá se úřad vlády. Jeho připomínky jsou v podstatě shodné s připomínkami koaliční sociální demokracie.

Na tripartitě budou ale hlasitými odpůrci ministerstva dopravy především odbory a také České dráhy, které mají silné postavení ve Svazu dopravy. „My jsme z principu proti zřízení vlakopůj- čovny, protože tím dojde k poškození našich obchodních zájmů a k oslabení naší pozice na trhu,“ uvedl předseda představenstva drah Pavel Krtek. Ministerstvo dopravy naopak tvrdí, že nákup vlaků státem je jedinou možností, jak lze stihnout vyčerpat peníze z evropských fondů.

Tendr na jižní Moravě Zatímco ministerstvo dopravy musí cestou ke státní půjčovně vlaků překonat ještě spoustu překážek, Jihomoravský kraj soutěž na nákup elektrických vlaků vypsal už v polovině prosince. Hodlá nakoupit až 31 vlaků za více než pět miliard, zároveň poptává i třicetiletou údržbu. Jiné kraje ale chtějí nechat nákup vlaků a jejich vlastnictví na dopravcích. Oba modely závisí na přidělených evropských dotacích, o kterých ještě není jasno.

