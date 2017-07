Nebraňte nám konkurovat, brání se soukromí dopravci. Stát chce chránit veřejné spoje | E15.cz

O novele silničního zákona se sice diskutuje hlavně kvůli jejímu dopadu na alternativní taxislužby, ale podstatně ovlivní i linkovou dopravu. Norma ministerstva dopravy, kterou minulý týden schválili poslanci a teď jde do Senátu, zpřesňuje a zpřísňuje komerčním dopravcům provozování spojů. Dopravní úřad může zamítnout vydání licence dopravci, který by chtěl jezdit v trase a čase již zavedené veřejné linky, čímž by snižoval její tržby. Podle soukromníků to může vést ke zneužívání zákona nebo také bránit rozvoji návazných dopravních služeb.

Novela postihne hlavně autobusové a železniční dopravce. „Ustanovení může být velmi problematické a máme z něj obavy stejně jako ostatní autobusoví dopravci. Mohlo by být snadno zneužitelné. Umožnilo by to například nevydat licenci na jakýkoli autobusový spoj mezi Prahou a Brnem, protože tam po kolejích jezdí vlaky v závazku veřejné dopravy,“ uvedl Daniel Adamka, prezident Asociace středočeských dopravců a speditérů a generální ředitel společnosti Arriva.

„Totéž by se mohlo stát mezi Brnem a Olomoucí, Pískem a Českými Budějovicemi a na desítkách, snad i stovkách dalších linek. Věřím, že nikdo nebude chtít úspěšné dálkové autobusy likvidovat, ale zákonnou oporu by pro to měl,“ dodal.

Podobně nahlíží na znění novely i Leo Express. „Je to nehospodárné a nešťastné řešení, které brání rozvoji skutečně návazných dopravních služeb,“ uvedla mluvčí Kateřina Veitová.

V některých krajích už dnes podléhají omezením autobusy RegioJet. „Je to právě kvůli možnému souběhu s krajem objednávanou regionální veřejnou dopravou. Proto máme na některých linkách omezení a vyloučení přepravy cestujících,“ vysvětlil mluvčí Aleš Ondrůj. Nepředpokládá ale, že by změna podniku způsobila vážné potíže.

Advokát společnosti Deloitte Legal Ondřej Chmela varuje před ztěžováním procesu vstupu na trh. „Právní regulace v oblasti veřejné linkové dopravy je dlouhodobě problematická a v mnoha případech přináší praktické problémy. Navrhovaná regulace může soukromým dopravcům ztížit vstup na trh. Teprve praxe ukáže, zda dlouhodobě povede k udržitelné veřejné dopravě a většímu komfortu pro cestující,“ okomentoval.

Podle Vojtěcha Budinského z ministerstva dopravy novela nastavuje podrobnější podmínky pro posuzování souběhu komerční a dotované dopravy. Cílem je prý ochrana vynaložených veřejných prostředků i zjednodušení licenčního řízení. "Existence dotované dopravy mezi určitými místy nemusí nutně znamenat, že po stejné trase nemůže jezdit komerční spoj,“ uvedl.

„U místní dopravy lze připustit, že na některých frekventovaných trasách by mohli soukromí dopravci zajistit dopravu za nižší jízdné,“ dodal také.

"Neudělení licence lze obecně očekávat v situacích, kdy by bylo žádáno o linky městské dopravy, kde je doprava kontinuálně zajištěna dotovanými spoji v integrovaném dopravním systému. Neudělení licence lze očekávat však pouze velmi vzácně. Častější může být omezení licence spočívající v zákazu přepravovat cestující mezi zastávkami na území jednoho města nebo v určitých časových a místních úsecích," doplnil Budinský.