Němci údajně dokončí nové berlínské letiště příští rok. Výstavba ale trvá více než deset let | E15.cz

Stavba nového berlínského letiště bude dokončena do srpna 2018, oznámil provozovatel letiště. Stavba letiště Berlin Brandenburg začala v roce 2006 a podle původních plánů mělo být letiště v provozu na podzim 2011. Kvůli různým technickým problémům však byl termín několikrát posunut.

ermín zahájení prvních letů zatím nebyl zveřejněn. Generální ředitel nového letiště Engelbert Lütke Daldrup uvedl, že po dokončení výstavby bude nutné provést ještě řadu testů. Termín otevření však chce provozovatel oznámit ještě letos.

Berlín má nyní dvě letiště, Tegel a Schönefeld. Nové letiště mělo původně obě tato letiště nahradit. Nyní však panují obavy, že při otevření bude příliš malé. Obě letiště loni odbavila 33 milionů cestujících, kapacita nového letitě, které které ponese jméno bývalého západoněmeckého kancléře Willyho Brandta, má být 27 milionů cestujících.

Letiště Schönefeld, které leží na jihovýchodě, by mělo zůstat otevřené ještě několik let po otevření letiště Brandenburg. Obyvatelé Berlína by 24. září měli v referendu rozhodnout, zda zůstane otevřené i letiště Tegel na severozápadě města, napsala agentura Reuters.