Němci vybírají nového provozovatele mýtného systému. V tendru jde o stovky milionů eur | E15.cz

• Ročně na výběru mýta Německo získává kolem 4,5 miliardy eur. • Po zpoplatnění dálnic i pro osobní vozy, které bylo uzákoněno letos v březnu a které by mělo začít fungovat v roce 2019, vzrostou výnosy o dalších půl miliardy eur. • Zájemci o provozování nového mýtného systému se mohli přihlásit do konce července. Vítěz získá kontrakt na 12 let s možností prodloužení o tři roky. Rozhodnout má ze 70 procent nabídnutá cena a z 30 procent kvalita řešení. • Poplatek se nevztahuje na elektromobily, motorky, záchranky a auta osob se zdravotním postižením. • Zahraniční řidiči budou platit mýto na benzinkách nebo elektronicky přes internet, či dokonce i mobil. Uvedou poznávací značku vozu a jeho detailní technické parametry, podle nichž se poté stanoví sazba. • Nejdražší mýtné bude 130 eur za rok, které zaplatí například majitelé aut – veteránů. • Řidiči nebudou muset na auto lepit žádné viněty: Dálniční známka totiž bude mít jen elektronickou podobu, poznávací značka vozu bude v systému elektronicky spojena se samotnou platbou. • Kontrolovat platbu mýtného budou snímače umístěné u silnice nebo na kontrolních vozech.