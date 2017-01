Novinky 2017: Co čeká řidiče v novém roce? Zdražení, ale i méně byrokracie

Po letech půstu mají stavbaři žně. A motoristé také. Letos se má začít stavět 194 km dálnic a k tomu další tahy a silnice nových tříd. Znamená to ovšem zase zdržení na cestách. Po rocích úvah by se konečně v Česku mohlo začít s projekty PPP, kde se na veřejné stavby použijí soukromé peníze. Jistotou je bohužel zdražování paliv. I v případě nových aut se budou ceny hýbat spíše nahoru.

Dobrou zprávou je ovšem chystané zjednodušení byrokracie – novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích počítá s tím, že kvůli přepisu auta už nebudete muset chodit na úřad prodávajícího. Od letošního roku totiž půjde vykonat úřední přepis kdekoliv. Ministerstvo dopravy tak vyslyšelo nářky občanů. Totéž platí v případech, kdy chcete vydat nový řidičák. I o něj lze konečně zažádat kdekoliv, a ne pouze na místně příslušném úřadě. Podstatným ulehčením při dovozu auta z ciziny také bude, že úřady konečně uznají tam vydané technické způsobilosti, což proceduru značně zrychlí.

Avizované zpřísnění bodového systému a pokut se odsouvá až na příští rok. I tak buďte ve střehu – policisté dostali nové rychlé motorky, supervýkonná audi a skončila doba hájení pro chodce, kteří si neoblečou mimo obec reflexní prvky. Pro řidiče mířící do Prahy je dobrou zprávou také odložení nízkoemisních zón, které už měly letos začít platit. Snad se jich nedočkáme až do doby, než bude mít Praha smysluplný okruh – chybí propojka od D1 do Běchovic a severní cesta od Ruzyně přes Suchdol.

Taxislužba: Pořádné zpřísnění

Chystá se novela zákona o dopravě, která pořádně zpřísní tresty pro nepoctivé taxikáře. Už po prvním porušení regulí bude moci řidič taxislužby přijít o licenci. Stačí předražené jízdné nebo vypnutý taxametr. Dosud mu postih hrozil až při opakovaném porušení pravidel.

„Kontroloři dostanou možnost zadržet na místě průkaz řidiče taxislužby v případě podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu. Pokud by řidič se zadrženým průkazem nadále taxislužbu vykonával, dopustil by se trestného činu,“ varuje ministerstvo dopravy. Povinnostem neuniknou ani dispečinky, které musí nově zajistit, aby měl šofér potřebné živnostenské a taxikářské oprávnění. A pozor – řidiči bez licence dostanou pokutu až 100 tisíc korun!

Silnice pro motorová vozidla: Zrychlíme?

Loňský rok provázely velké změny – došlo k přeřazení silnic pro motorová vozidla do kategorie dálnic. Značka s autem na modrém podkladu se od ledna 2016 objevuje na některých úsecích silnic první třídy, kde lze zvýšit maximální rychlost z devadesáti na sto deset a lokálně i na sto třicet.

V loňském roce se objevilo hned několik míst, kde se zrychlilo. Zdaleka se však nedostalo na všechna, která ministerstvo dopravy vybralo. Jak tomu bude letos? „Možnost je u několika úseků, musí však ještě dojít ke stanovení a vyprojektování,“ řekl nám Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic. Konkrétně by podle něj mohlo jít o jihlavský přivaděč k dálnici D1, část komunikace I/13 u Karlových Varů, silnici I/35 u Hrádku a úsek I/7 mezi Chomutovem a státní hranicí.

Ceny pohonných hmot v roce 2017: Sbohem, třicítko!

Zatímco minulý rok až do prosince se paliva držela na dohled psychologické hranice 30 korun za litr, letos už bude tato hodnota jen vzpomínkou. I nejoptimističtější odhady mluví o tom, že Natural 95 bude za 31,50 korun za litr a stejné množství nafty nás vyjde minimálně na 31 korun.