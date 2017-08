Novým šéfem Uberu bude Dara Khosrowshahi z cestovky Expedia, má vyvést firmu z krize | E15.cz

Firmě v minulosti uškodilo hlavně napětí ve vztazích mezi investory. Podnik ale také potřebuje obnovit zaměstnaneckou morálku a dostat se po sedmi letech ztrát do zisku.

Obtížné dědictví novému řediteli zanechal bývalý šéf a spoluzakladatel firmy Travis Kalanick, který byl v červnu donucen odstoupit kvůli nařčení z podvodu a údajnému pochybení při řešení znásilnění spáchaného řidičem Uberu v Indii.

Khosrowshahi, který je íránsko-amerického původu, do USA přišel s rodiči jako dítě v roce 1978 po íránské revoluci. Expedii, která je největší internetovou cestovní kanceláří co do počtu rezervací, řídil 12 let. Pod jeho vedením firma více než zdvojnásobila roční příjmy a dosahovala zisku. "Analytici se zaměřují na marže. Já se soustředím na růst," řekl Khosrowshahi v květnu v rozhovoru s televizí CNBC.

Nový šéf Uberu je znám i jako otevřený kritik amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi první úkoly, na které se bude muset soustředit, je obsazení klíčových vedoucích funkcí v podniku, včetně pozice finančního a výkonného ředitele.

Není zatím jasné, jakou roli bude ve firmě hrát Kalanick, který je členem představenstva a má v Uberu kontrolu nad 16 procenty hlasovacích práv. Zatím sdělil, že bude nového šéfa podporovat.