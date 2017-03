O smlouvě pro Kapsch na výběr mýtného má pochybnosti Evropská komise

Evropská komise má pochybnost, zda byly splněny podmínky pro přímé zadání smlouvy na prodloužení provozu mýtného systému firmě Kapsch tak, jak je vymezuje unijní právo. Má i pochybnost, zda milionová pokuta, kterou za to ministerstvo dopravy dostalo od antimonopolního úřadu, je přiměřená objemu zakázky i postupu ministerstva.

Poslance z kontrolního výboru o tom dnes informoval náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva.

Řekl to v odpovědi na dotaz na dotaz Stanislava Pflégera (ANO), co se komisi nelíbí na postupu české strany při prodloužení smlouvy s Kapschem o další tři roky. Ministerstvo dopravy kvůli tomu dostalo v polovině února od komise formální upozornění na porušení evropských pravidel a komise zahájila příslušné řízení. Dodatek k původní smlouvě na správu mýtného systému uzavřelo ministerstvo loni v srpnu. Dosavadní správce systému v něm dostal možnost spravovat mýtný systém nejdéle do roku 2019 za více než pět miliard korun. Úřad krok obhajuje tím, že na přípravu výběrového řízení nebyl dostatek času.

"Je tady pochybnost o tom, jestli byly splněny podmínky pro přímé zadání tak, jak je vymezuje unijní právo. Konkrétně tedy jestli si tu situaci pro to mimořádné zadání ministerstvo nevyvolalo samo," řekl náměstek Kopřiva. Česká strana proto podle něj musí Brusel přesvědčit, že podmínky pro přímé zadání byly naplněny.

Musí ho také přesvědčit, že mělo odstranit překážky pro zadání otevřené soutěže na nového provozovatele a také, že uvedené tři roky jsou tím nejzazším obdobím, na které se smlouva prodlužovala, popsal. Komise se podle něj zajímá konkrétně o to, co se v dodatku odblokovalo z překážek pro realizaci otevřeného tendru.

Výsledná zpráva pro Brusel vzniká ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo nemá žádné nové argumenty než ty, které už uvedlo v přezkumném řízení před ÚOHS, jen zevrubněji popíše skutečnosti, které ho k jeho rozhodnutí vedly, dodal náměstek.