Obchvat Olbramovic se blíží realizaci. Po třiceti letech

Chystaná stavba obchvatu středočeských Olbramovic na hlavním tahu z Prahy na jih se výrazně přiblížila prvnímu kopnutí do země. Ředitelství silnic a dálnic dostalo od Středočeského kraje „zelené“ razítko, které potvrzuje, že stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí. To je pro silničáře i obyvatele zatížené obce dobrá zpráva, po téměř třiceti letech plánů by se při troše štěstí mohlo začít stavět ještě letos.