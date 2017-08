Air Berlin - Lufthansa má zájem o akvizici | E15.cz

Případnému odkoupení insolventních aerolinií Air Berlin klade nové překážky německá vláda. Náměstek ministra hospodářství Matthias Machnig uvedl, že prodej kompletní letecké společnosti není možný. Šéf německé antimonopolní komise navíc varoval, že pokud by se majitelem Air Berlin stala společnost Lufthansa, na velkém množství vnistrostátních linek by prý došlo k omezení konkurence. Podle agentury Reuters takový přístup úřadů notně ochladí zájem investorů o problémovou firmu.

"Model Air Berlin coby samostatně fungujících aerolinií selhal," řekl náměstek ministra hospodářství. Jejich "rozpuštění" v rámci etablovaných leteckých firem ale mohou provázet i další komplikace, naznačují německé instituce.

Jak totiž podle agentury Reuters uvedl šéf antimonopolní komise Achim Wambach, pokud by Air Berlin převzala například Lufthansa a navýšila tak svůj tržní podíl, "nepůsobilo by hodnověrně, pokud by tak firma dosáhla vytlačením konkurence na vnitrostátních trasách."

Air Berlin vede jednání o převzetí se třemi zájemci. "Společnosti nyní jednají a vláda jednání ani neřídí, ani s nimi nesedí u jednacího stolu," řekl v pátek na tiskové konferenci mluvčí ministerstva Korbinian Wagner.

Zdůraznil, že vláda "nepreferuje žádný výsledek" a že je na jednajících subjektech, aby nalezly řešení. Kromě zmíněné Lufthansy by měl podle zdrojů Reuters patřit mezi zájemce o Air Berlin také easyJet. Vůli odkoupit a zachovat provoz Air Berlin v dosavadním rozsahu navíc vyjádřil i podnikatel Hans Rudolf Wöhrl, majitel aerolinek Deutsche BA.

V současnosti drží Air Berlin v chodu vládní překlenovací úvěr ve výši 150 milionů eur. Firma je v insolvenci od 15. srpna. Do ní se dostala poté, co její hlavní akcionář Etihad Airways odmítl poskytnou další finanční podporu.