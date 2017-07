Olétané Airbusy A380 nikdo nechce, hrozí jim rozebrání na součástky | E15.cz

Mezi říjnem a červnem vyprší smlouva o pronájmu čtveřice strojů malajsijské aerolinky Singapore Airlines. „Našim cílem je najít nové nájemce. Jsme ochotni jim letadla nabídnout,“ řekl pro agenturu Bloomberg Anselm Gehling, ředitel finanční společnosti Dr. Peters, jež řečená letadla vlastní.

Gehling však nevylučuje ani možnost rozebrání letadel na náhradní díly. Těch je totiž u relativně nového modelu nedostatek a jejich nákup přímo z výroby by byl příliš nákladný. Znovu použít by se tak daly především motory, podvozky nebo takzvaná APU – pomocná pohonná jednotka, která letadlu dodává energii ve chvíli, kdy neběží motory.

Hodnota těchto použitých dílů by mohla být více než 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun), cena nového stroje se přitom pohybovala asi 2,5krát výš.

Jak vypadalo zahájení provozu Airbusu A380 na lince z Dubaje do Prahy? Podívejte se:

<p>Je to největší dopravní letadlo na světě a od neděle letá mezi Prahou a Dubají na pravidelné lince. Blesk.cz byl u toho, když na Letiště Václava Havla dorazil obří Airbus A380.</p>

Zástupci Airbusu však zůstávají optimističtí a očekávají, že by levnější použité letouny mohly oslovit nový druh zákazníků. Potenciálními zákazníky by mohly být především společnosti z Asie.

Například Malaysia Airlines oznámila, že své přebytečné stroje přestaví do konfigurace pro 700 pasažérů. Ty bude přepravovat na shromáždění muslimů do Mekky.

Zástupci společnosti Dr. Peters však nevylučují, že by použitý Airbus mohl posloužit jako soukromý letoun, jež by mohl být ekvivalentem například pro americký Air Force One.

Airbus se klesající poptávku po modelu A380 snaží zvrátit inovovanou variantou s přídomkem Plus. Ta vznikla na popud aerolinky Emirates, jež má ve flotile více než 90 těchto letadel. Plus, který si odbyl premiéru na aerosalonu v Paříži, nabídne až o 80 sedadel víc, díky přepracovanému křídlu dosahuje také lepší aerodynamiky.