Na nově otevřené části D8 v Českém středohoří potrvá omezení provozu několik týdnů. Řekl to po otevření dvanáctikilometrového úseku ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Na dvou kilometrech je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Ředitel rozhodl pro omezení dopravy nad Prackovicemi na estakádě na základě doporučení rady monitoringu. Na měřících bodech se objevily údaje o lokálních posunech v podloží v pravém jízdním pásu prackovické estakády. Podle Kroupy je to reakce svahu na stabilizační práce.