Otevírání tratí konkurenci nabírá v Česku zpoždění

Liberalizace dotované železnice se zadrhla. Podle plánů ministerstva dopravy se otevírání rychlíkových tratí konkurenci odsouvá zhruba o dva roky. To se týká především tratí Pardubice–Liberec–Ústí nad Labem a Ostrava–Opava–Krnov–Olomouc, kde by měli vítězové chystaných tendrů vyjet až koncem roku 2020. Původní harmonogram přitom počítal s prosincem 2018.

Odklad nastal už několikrát. Vyplývá to z materiálu, který včera nesl ministr dopravy Dan Ťok na vládu. Kabinet jej ale odložil na neurčito s tím, že se jím musí nejdříve zabývat koaliční rada. Dokument přitom doznal dalších změn. Ministerstvo z plánů na vpuštění konkurence pro nejbližší léta vyškrtlo elektrifikované tratě z Prahy přes Ústí nad Labem do Děčína a z Prahy přes Ústí nad Labem a Chomutov do Chebu.

„S ohledem na konzultace, při kterých byl vzat v úvahu i názor společnosti České dráhy vlastněné Českou republikou, se navrhuje zaměnit tento provozní soubor za jiný,“ píší ministerští úředníci. Místo toho dají do soutěží rychlíky Praha–Hradec Králové, Kolín–Ústí nad Labem a Praha–Havlíčkův Brod–Brno. Vítěz by měl vyjet v prosinci 2021.

České dráhy tak poté, co ministerstvo po jejich protestech ustoupilo od takzvané státní půjčovny vlaků, mohou slavit další vítězství. Nynější smlouva s ministerstvem vyprší v roce 2019 a vše směřuje k jejímu prodloužení formou přímého zadání. To kritizuje konkurence. „S krátícím se časem reálně hrozí zafixování monopolu ČD v dotované dálkové dopravě i po roce 2019,“ uvedly ve společném prohlášení firmy RegioJet, Arriva a Leo Express.