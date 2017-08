Panamský průplav hlásí nárůst provozu, Nikaragujský kanál naopak stagnuje | E15.cz

Dva průplavy a dvě země, jejichž ekonomiky na příjmech z těchto kanálů z velké části závisejí, sčítají účty. Egypt tento měsíc oslavil dva roky od rozšíření Suezského průplavu, které stálo osm miliard dolarů. Za předešlé tři měsíce průplavem proplulo 7,3 tisíce lodí, což je meziroční růst o čtyři procenta, oznámila správa průplavu.

Měsíční příjem z lodních poplatků a dalších služeb se pohybuje v současnosti kolem 440 milionů dolarů. To je zatím méně, než v kolik Egypťané doufali. Postupně by se chtěli dostat někam k hranici miliardy dolarů měsíčně. Tolik vyžaduje jejich plán, aby do roku 2023 zvedli příjmy z dřívějších 5,5 miliardy dolarů ročně na více než dvojnásobek. Naopak Panama je s čilým provozem na svém kanálu po první sezoně od rozšíření, které stálo pět a čtvrt miliardy dolarů, spokojena nad plán.

„Úspěchy dosažené v uplynulém roce překonaly i naše vlastní očekávání,“ uvedl šéf správy průplavu Jorge Quijano. Kanálem proplulo mimo jiné přes 1500 lodí moderního typu Neopanamax a celková tonáž, která po vodě putovala, byla v meziročním srovnání skoro o čtvrtinu vyšší. Minulý týden se kanál pochlubil novým rekordem, když jím proplula kontejnerová loď CMA CGM Theodore Roosevelt o délce 366 metrů, což představuje osminásobek výšky sochy Svobody v New Yorku.

Panamci mohou být o to spokojenější, že projekt na vybudování konkurenčního průplavu v Nikaragui za 40 miliard dolarů zůstává zatím na papíře. Licenci na jeho vybudování má čínská společnost HKND, ale kvůli finančním problémům i odporu části nikaragujské veřejnosti zatím projekt stojí. „Absolutně nic tu není. Rozšířili šestikilometrovou silnici asi o metr do šířky a to je všechno,“ uvedl pro deník Miami Herald nikaragujský publicista Carlos Chamorro.