PID se rozšíří, Praha a Středočeský kraj zaplatí miliony

Jízdenka pražské integrované dopravy (PID) rozšíří v příštích dnech pole své působnosti. Po lednovém větším zapojení některých částí Mělnicka došlo o tomto víkendu k dalšímu rozšíření PID v oblasti Nymburka a od dubna systém zahrne i některé mikroregiony na Benešovsku, například Neveklovsko, Týnecko a Netvořicko. Nově bude do systému PID částečně zapojen i samotný Benešov.

Otevíráme zásadní kapitolu, kterou je integrace dálkové železniční dopravy,“ uvedl Pavel Procházka, náměstek pro příměstskou dopravu ředitele ROPID, který pražskou integrovanou dopravu organizuje. Integrace přináší i náklady. Praha a Středočeský kraj počítají s tím, že letos zaplatí dohromady téměř 14 milionů korun jako rozdíl mezi tarifem Českých drah a tarifem integrované dopravy.

Zásadní změnou vedle nových autobusových linek je totiž právě zahrnutí rychlíků Českých drah do integrované dopravy kolem metropole. „S postupem integrace se vždy zvažuje intenzivní zapojení vlaků, tak aby bylo možné celou dopravní obslužnost optimalizovat,“ doplnil mluvčí ROPID Filip Drápal.

U rychlíků přitom nejde o samozřejmost, neboť dálkové vlaky objednává a platí ministerstvo dopravy. Rychlíky se zapojily do systému teprve nedávno. ROPID začal s jednokolejnými tratěmi a motorovou trakcí; příkladem je spojení směrem na Kladno.

Nyní se do systému zapojují i elektrifikované tratě, na Nymbursku jde zejména o rychlíky Praha–Poděbrady a navazující osobní vlaky v oblasti, od dubna pak přibudou i rychlíky a osobní vlaky mezi Prahou a Benešovem. Na této trati integraci postrčilo i zavedení expresů na jih Čech a dále do Rakouska, které v Benešově nestavějí. Dálkoví cestující se tak s těmi benešovskými v řadě případů míjejí.

Do budoucna odborníci v ROPID navíc uvažují i o tom, že by vyplnili mezeru mezi osobními vlaky a rychlíky ještě nově objednanými spěšnými vlaky. Jeden takový dnes do Benešova provozuje Arriva, zatím se jí ale nepodařilo linku dostat pod dotační deštník integrované dopravy