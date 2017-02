Platit rakouské mzdy českým řidičům znamená zdražit zájezdy

Autobusovým a kamionovým dopravcům přibyla další vráska na čele kvůli přístupu rakouských úřadů, které v lednu začaly u řidičů vyžadovat minimální mzdu. Do alpské země přitom míří řady autobusových zájezdů z Česka. Pokud tamní kontroloři budou postupovat důsledně, Češi si za výlety na hory budou muset připlácet.

„Týká se nás to a bude se to týkat i cen zájezdů. Určitě to nebudeme pokrývat z vlastních nákladů, dopadne to na koncového klienta,“ uvedl ředitel dopravy společnosti Vega Tour Vladimír Adamec. Firma patří mezi největší zájezdové dopravce v tuzemsku. Její autobusy využívá například lídr trhu lyžařských zájezdů Nev-Dama. Starosti má i další velký „výletní autobusák“ Čedok. Připojil se ke Společenství autodopravců Čech a Moravy a s pomocí europoslankyně Michaely Šojdrové chce prosadit změnu na unijní úrovni. „Podle našeho názoru je to ochranářské opatření, které by do budoucna mohlo mít vliv jak na cenu přepravy, tak na ceny zájezdů,“ sdělil šéf výjezdové turistiky Čedoku Radek Matějček.

Za nemístný protekcionismus má krok Rakouska a dalších zemí i výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková. Scénář zdražení zájezdů sice považuje za předčasný, ale obavy neskrývá. „Dodržování by bylo spojeno s neúměrnou administrativní zátěží,“ doplnila Picková.

Bez skrupulí nahlíží situaci sdružení dopravců Česmad Bohemia. „Nezbývá nic jiného, než se připravit na zvýšení cen u všech autobusových zájezdů, ať už k moři, za poznáním či na hory,“ tvrdí mluvčí sdružení Martin Felix. Rakousko vychází z nového zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu. Obecnou minimální mzdu sice země nemá, u vybraných oborů ale její výše vychází z kolektivní smlouvy a dalších ujednání. V dopravě se tak pohybuje zhruba kolem deseti eur za hodinu, čímž vysoce převyšuje plat českého řidiče.

Celounijně věc řeší směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí, o jejíž novele se v bruselských kuloárech vede tvrdý souboj. Šojdrová by ze směrnice chtěla dopravu vypustit úplně. „Zatím má podporu polských, německých a některých maďarských kolegů,“ říká asistentka europoslankyně Eva Rybková. Proti tomu ale panuje odpor i uvnitř frakce Evropské lidové strany. I západoevropské státy mají svou pravdu. Podle nich východoevropské firmy umisťují auta s levnými řidiči na Západ na dlouhou dobu, čímž nekale konkurují místním.