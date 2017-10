Volkswagen chce vyrábět Škodu v Německu | E15.cz

Ekonomické úspěchy Škody Auto mohou vzít za své. Pokud by došlo k částečnému přesunu výroby vozů do Německa, o němž se v poslední době spekuluje, snížila by se ziskovost škodovky, shodli se oslovení odborníci. Následovat by údajně mohlo propouštění či snižování mezd.

Ačkoliv se provozní zisk Škody Auto v minulých třech letech více než zdvojnásobil a zisková marže dosáhla druhé nejvyšší úrovně v koncernu, ekonomická prosperita značky může přesto vzít za své. Pokud by se přesunula výroba nejdražšího modelu Superb, ze kterého plyne i nejvyšší marže, automobilce by se mohl výrazně snížit zisk.

„Výrobní náklady v Německu jsou vyšší než u nás, a proto poklesne marže na těchto vozech, ziskovost by klesla. Dlouhodobě může přesun vést k oslabení pozice domácích závodů,“ analyzuje expert na automobilový průmysl Jan Linhart z poradenské společnosti KPMG.

V reakci na spekulace odbory Škody ve středu pohrozily omezením přesčasů, pokud by k přesunu mělo skutečně dojít. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly navíc nemusí zůstat jen u přesunu výroby Superbu. „Volkswagen se střílí do vlastní nohy, Škoda je jedna z nejúspěšnějších značek koncernu,“ říká. „Může se stát, že se u nás budou vyrábět jen Fabie a doplňkový sortiment – Škodovka nebude mít takovou ziskovost, což může vést ke snižování mezd,“ míní odborář.

Před nižší ziskovostí automobilky varuje i ekonom Lukáš Kovanda, zároveň ale upozorňuje, že je na vině částečně právě i instituce, kterou Středula vede. Hon za vyššími mzdami je prý kontraproduktivní, protože pro Volkswagen už není výroba v Česku tak výhodná jako v minulosti.

„V Česku je silný tlak na zvyšování mezd, cena práce zdražuje. Německý management Volkswagenu je stále méně přesvědčen o výhodnosti výroby v Česku,“ myslí si Kovanda. „Nižší ziskovost by přispěla k tlaku na pokles mzdové hladiny. I u ostatních řetězců je práce s vyšší přidanou hodnotou lokalizována v Německu, u nás se jen montuje za nižší mzdy. V případě ekonomického útlumu je pravděpodobnější propouštění než snižování mezd,“ dodává ekonom.

Česko by tak mohlo přijít o výrobu vozů vyšší střední třídy a zachovat výrobu levnějších malých aut. Přidaná hodnota vyráběná tuzemským automobilovým průmyslem by pak klesla, což by jen posílilo naší pozici levné ekonomiky, napsala v komentáři pro deník E15 ekonomka Helena Horská.

Přesun výroby s sebou však může nést i pozitivní efekty. „Ačkoliv to znamená snížení zisku, pro českou výrobu by to ale znamenalo i uvolnění výrobních kapacit v závodu Kvasiny, kde se již nyní pracuje šest dní v týdnu v třísměnném provozu,“ připomíná redaktor Autorevue.cz Radek Pecák.

Podle agentury Reuters se značka VW domnívá, že Škoda má nepoctivou výhodu v podobě kombinace německé technologie s levnější pracovní silou. Cílem značky VW je upevnit své vedoucí postavení v koncernu před uvedením řady nových elektrických automobilů na trh.