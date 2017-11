Pomníky nehod. Zachovalé vraky letadel je možné najít po celém světě | E15.cz

Vrak letounu TU-154 dagestánských aerolinií je ale příkladem toho, že letadlo může zůstat i v hustě obydlené oblasti. Stroj v roce 2010 vyjel z dráhy na letišti Domodědovo po nouzovém přistání, od té doby je možné ho na místě nehody stále najít. Během posledních sedmi let ho pracovníci pouze přikryli zelenou sítí, fanoušci letectví tak mohou letadlo fotit například při příletu do Moskvy. Za odstranění vraku letadla je totiž odpovědná aerolinka, která však v roce 2011 přišla o licenci a ukončila provoz.

Na více letadel s pohnutými příběhy se podívejte v galerii.

IMAGE: Wreckage of Dagestan Airlines Flight 372 remains visible to passengers landing at airport in Moscow more than six years after crash pic.twitter.com/r6x9HQtrq0