PPL vzrostly tržby, pomohl hlavně růst prodejů v e-shopech | E15.cz

Kurýrní firma PPL CZ loni zvýšila tržby o sedm procent na 2,5 miliardy korun. Zisk ale meziročně klesl na polovičních 75 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Letos firma očekává další významný růst výkonů kvůli růstu spotřebitelské poptávky zejména v segmentu elektronického obchodu. V současnosti se chystá na předvánoční nápor, kdy v prosinci očekává nárůst objemu doručovaných balíků na dvojnásobných 200 tisíc zásilek denně.

"Přestože se na nejhektičtější období připravujeme celý rok, doplňujeme a zvyšujeme naše kapacity, nepodaří se nám bohužel všechny balíčky doručit tak, aby byly otevřené pod vánočním stromkem. A přestože jsou to jednotky procent, je naším cílem zvládnout nápor co nejlépe. Pomoci ale mohou sami lidé, základem je nenechávat objednávku na poslední chvíli a řešit dárky s předstihem," uvedl generální ředitel PPL Petr Chvátal. Jako poslední den pro bezpečné doručení do Vánoc doporučil podat balík 21. prosince.

PPL patří k největším tuzemským balíkovým přepravcům. Zaměstnává 800 pracovníků a 1200 řidičů, kteří doručí více než 25 milionů zásilek ročně. Disponuje 24 depy a největší sítí výdejních a podacích míst PPL ParcelShop, kterých je více než 1300 po celé České republice.

Společnost PPL CZ je součástí divize DHL Parcel Europe, která patří do Deutsche Post DHL Group. Skupina v roce 2016 vygenerovala obrat přes 57 miliard eur.