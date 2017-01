Praha nalije do dopravního podniku miliardy, chce nová vozidla

Pražský dopravní podnik (DPP) letos investuje do MHD 6,6 miliardy korun do 481 projektů. Je to zhruba stejně jako v minulých letech, uvedl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) a zástupci DPP. Peníze budou investovány do obnovy vozového parku, opravy stanic metra, bezpečnosti v metru nebo opravy tramvajových tratí. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Jeho provoz město dotuje zhruba 12 miliardami ročně.

DPP investuje peníze do 305 už započatých projektů a do 176, které zahájí letos. Výše investic se pak skládá z 4,5 miliardy z odpisů, zbytek tvoří takzvaný přiměřený zisk, tedy finance, které dostává DPP od města.

"Největší sumy jdou do obnovy vozového parku," řekl investiční ředitel DPP Jan Blecha. Podnik letos a v příštím roce například odebere od Škody Transportation 54 tramvajích Škoda 15T ForCity z celkového počtu 250 nasmlouvaných kusů. V rámci autobusové dopravy má podnik vypsány tendry na tři vlny dodávek nových vozů. "Dokončuje se soutěž na první dvě. V budoucnu bych rád, aby se obnova zrychlila a ze současného průměrného stáří devět let jsme se dostali na ideálních úroveň 7,5 roku stáří autobusů," řekl Dolínek.

Kromě nákupu vozů chce podnik investovat do rozvoje tramvajových tratí a jejich obnovy. Rekonstrukce čeká například trať od michelské Plynárny na Spořilov. Opravit by se měly také vozovny. V případě vozovny Hloubětín má podnik vybraného projektanta a nyní se zpracovává projekt. Kompletní revitalizace by měla stát několik stovek milionů.

V metru již začala rekonstrukce stanice metra B Jinonice, která bude uzavřena do srpna. Souběžně s tím chystá DPP opravu stanic metra A Skalka, Dejvická a Muzeum. "Plán je, že by se měly každý rok rekonstruovat dvě stanice. Samozřejmě bude záležet na okolnostech," řekl Blecha. Opravovat by se měla také stanice Českomoravská. "Řešíme majetkoprávní vztahy. Když to dobře dopadne a developer přistoupí na naše požadavky, tak letos by se mohlo začít pracovat na revitalizaci stanice a jejího okolí," řekl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Rozšířeny mají být v metru bezbariérové vstupy. Připravována je úprava stanice Palmovka, která má začít letos. Na přelomu let 2017 a 2018 začne úprava na Karlově náměstí a Opatově. "V plánu jsou dále Jířího z Poděbrad a Flora. Průběžně prověřujeme možnosti u dalších stanic," řekl Blecha.

DPP chystá také investice do zabezpečovacího zařízení na trase metra B, další peníze půjdou do protichemického varovného systému, obnovy kamer, evakuačního rozhlasu nebo protipožární signalizace. "To jsou všechno věci, které je třeba obnovovat, navíc je třeba reagovat i na změny v oblasti technologií a na jejich rozvoj," řekl Blecha.

V celkové částce jsou zahrnuty také drobné investice jako nákup nových automatů na jízdenky nebo terminály pro platby kartou v tramvaji a rovněž investice do běžné údržby.