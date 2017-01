Pražské letiště táhly linky do Británie a Francie, poprvé odbavilo přes 13 milionů lidí

Z nich mimo jiné vyplývá, že růst táhly především linky do Velké Británie a Francie. Na letech do ostrovní země přepravila letadla 1,7 milionu lidí, meziročně o 11 procent více. To činí z Británie z hlediska pražského letiště vůbec nejoblíbenější destinaci.

Francie je sice s 960 tisíci pasažéry v žebříčku až na pátém místě, vytáhl ji tam ale dvanáctiprocentní přírůstek; žádná jiná destinace takto nerostla. V první pětce jsou ještě Německo, Itálie a Rusko; jedině u Německa přitom zájem poklesl, a to o 0,6 procenta.

Pokud jde o konkrétní města, vedou lety do Paříže, Moskvy a Amsterdamu. Právě nizozemská metropole si připsala největší nárůst poptávky, přes patnáct procent. K růstu přispěly i dálkové linky. U Severní Ameriky poptávka vzrostla o 54 procent, Dálný Východ rostl o 44 procent.

„V loňském roce letecké společnosti používaly na spojích do Prahy vůbec nejvíce velkokapacitních strojů za celou historii. Zejména ve třetím kvartálu výrazně vzrostla obsazenost letadel v porovnání s předchozím rokem,“ uvedl šéf letiště Václav Řehoř. Mimo jiné jmenuje dvě nové linky do Číny a jednu do Kanady.

Naopak na letech mezi Prahou a Afrikou cestujících ubylo, důvodem je zřejmě odklon Čechů od ne zcela bezpečných dovolenkových lokalit na severu Afriky. Z čistě dovolenkových destinací naopak loni nejvíce bodovaly Dubaj, Burgas a Heraklion.

Nejvíce cestujících (1,45 milionu) během jednoho měsíce prošlo letištěm v červenci. Rekordním dnem byl 17. červenec, kdy odletělo či přiletělo celkem 53 tisíc cestujících. Průměrně Letiště Václava Havla Praha denně odbavilo 36 tisíc cestujících a 374 vzletů a přistání.