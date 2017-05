Příprava rychlotratě Praha–Brno začala | E15.cz

„Cílem studie je navrhnout zejména ekonomicky efektivní, územně průchodné a technicky proveditelné řešení tratě pro rychlostní hladiny 250, 300 a 350 kilometrů v hodině,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Součástí zakázky je i posouzení vlivu celé koncepce na životní prostředí, takzvaný proces SEA, včetně projednání. Nová trať Praha–Brno má být nejdůležitější větví budoucí vysokorychlostní sítě v českých zemích. Zároveň je součástí evropské sítě TEN-T, ovšem jen její doplňkové části zvané Comprehensive s nejzazším datem dokončení v roce 2050.

Podle koncepčního dokumentu ministerstva dopravy přicházejí v úvahu dvě varianty, a to přes Poříčany nebo přes Benešov, obě v délce necelých 220 kilometrů. Dnešní konvenční trať měří 255 kilometrů.

Ministerské odhady nákladů na rychlotrať Praha–Brno se pohybují až do výše 160 miliard korun v cenách loňského roku. Vlaky by jezdily v patnáctiminutovém taktu a trasu by urazily za čtyřicet minut. V Brně by vysokorychlostní trať měla vedle směru na Břeclav navazovat na novou trať do Přerova, kde ministerstvo počítá s maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Ta by měla být hotová do roku 2030.

Dvousetkilometrová rychlost se přitom nedávno stala terčem kritiky poslanců, kteří v březnu přijali usnesení, že by vláda měla nové tratě připravovat na rychlost alespoň 300 kilometrů v hodině. Ministerstvo dopravy se ale u přerovské tratě odvolává na dřívější studii proveditelnosti.

Podívejte se na testovací polygon u Velimi

