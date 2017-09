První třída v příměstských vlacích je zbytečná, míní Ťok. S ČD chce jednat o jejím zrušení | E15.cz

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) chce jednat s Českými drahami o tom, proč v příměstských vlacích v okolí Prahy nasazují vozy s oddíly první třídy. Je to podle něj zbytečné. Řekl to při dnešních interpelacích ve Sněmovně. Na ministra se obrátila poslankyně za Středočeský kraj Helena Langšádlová (TOP 09) s tím, že v ranní i odpolední špičce jsou tyto vlaky přeplněné a cestující si dlouhodobě stěžují na to, že do souprav jsou zařazovány oddíly první třídy, které jsou ale nevyužívané.