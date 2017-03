Qatar Airways spustí novou aerolinku, obslouží rostoucí indický trh

Indická letecká doprava je silně vázána na aerolinky z Blízkého východu jako jsou Emirates, Etihad nebo právě Qatar Airways. Díky rozhodnutí vlády Naréndry Módího z minulého června mohou zahraniční investoři držet stoprocentní podíl ve vnitrostátních aerolinkách, což Qataru umožní vstoupit právě na tento trh. Bude tak první, ve které nebude mít podíl žádný indický subjekt.

„Spustíme aerolinku, která bude ve stoprocentním vlastnictví Qataru a našeho investičního fondu,“ uvedl ředitel letecké společnosti Akbar Al Baker v prohlášení společnosti. Ještě před změnou legislativy do Indie vstoupily také jiné letecké společnosti, konkrétně Air Asia a Singapore Airlines. Obě aerolinky však spolupracují s místním koncernem Tata.

Mezi Blízkým východem a Indií minulý rok cestovalo 22 milionů pasažerů, což znamená 40 procent veškeré mezinárodní letecké přepravy v Indii. Na vzrůstající poptávku po letech do arabských zemí tak reagují také indičtí přepravci, společnosti IndiGo a GoAir oznámily nové linky v tomto týdnu.

Indický potenciál

V minulých letech indická letecká doprava značně strádala, teprve v loňském roce hlavní hráči na místním trhu, Jet Airways, IndiGo a SpiceJet, dokázali své hospodaření dostat do kladných čísel, především díky nízkým cenám ropy.

Souvisí to ale také s tím, že podle letecké asociace IATA je trh s indickými vnitrostátními lety nejrychleji rostoucí na světě. Toto prvenství si drží již 22 měsíců v řadě a potvrzuje tak sílící důležitost letecké dopravy v Indii. V současnosti tvoří indická letecká doprava trh o objemu 16 miliard dolarů, do roku 2020 by se mohl stát třetím největším na světě. A to i přesto, že v současnosti v zemi využívají leteckou dopravu jen dvě procenta obyvatel.

Význam místního trhu si uvědomují také dva největší výrobci dopravních letadel – Airbus a Boeing. Během následujících dvaceti let chtějí v zemi prodat 1600 letadel, už nyní oba výrobci vyřizují objednávky v objemu stovek kusů letadel pro indické přepravce.