Řecký účetní dvůr schválil prodej drah italské železnici

Prodej železnice je součástí privatizačního programu, který je jednou z klíčových podmínek záchranného programu pro silně zadlužené Řecko. Zároveň se tím mají řecké dráhy zachránit před zavřením. Pokud by vláda firmu nezprivatizovala, musela by vrátit více než 700 milionů eur, které získal podnik v rámci státní pomoci, což by znamenalo uzavření firmy.

Řecká vláda se pokoušela TRAINOSE prodat již v minulosti a ještě v roce 2013 doufala, že prodejem podniku získá 200 milionů eur (5,4 miliardy Kč). Tehdy ale nakonec z transakce sešlo, ačkoli se o převzetí společnosti zajímali tři potenciální uchazeči.

Společnost TRAINOSE v minulých letech prošla rozsáhlou restrukturalizací, která zahrnovala propuštění téměř poloviny zaměstnanců. Společnost je jediným poskytovatelem osobní a nákladní železniční přepravy v zemi a provozuje železniční síť o délce 2500 kilometrů.