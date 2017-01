RegioJet končí s vlaky mezi Bratislavou a Košicemi, stěžuje si na zásahy státu

Odchod z nejdůležitější slovenské železniční tratě RegioJet oznámil necelý měsíc poté, co na lince mezi zmiňovanými dvěma největšími městy v zemi obnovil provoz vlaků vyšší kategorie InterCity (IC) státní slovenský dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

"Po politickém rozhodnutí opět zavést IC vlaky ZSSK, žel, není na trhu kvůli jízdnému zdarma v dotovaných rychlících dostatek platících cestujících na to, aby se komerční nedotované vlaky ve vnitrostátní dopravě na Slovensku dokázaly uživit," uvedl RegioJet, podle kterého trh vzhledem ke státním zásahům nefunguje standardně.



ZSSK obnovila provoz IC vlaků, který byl v minulosti ztrátový, loni v prosinci po necelém roce od jejich zrušení. Návrat IC vlaků na 445 kilometrů dlouhou trať ze slovenské metropole do Košic prosazoval nynější šéf parlamentu a nacionalistické Slovenské národní strany Andrej Danko.

Danko se před loňskými parlamentními volbami na Slovensku nechal slyšet, že nesnáší žluté vlaky a žluté autobusy, protože nejsou slovenské a že žluté vlaky a autobusy musejí pryč. Vlaky a autobusy žluté barvy na Slovensku provozuje právě RegioJet podnikatele Radima Jančury.



Dálkové vlaky mezi Bratislavou a Košicemi začal RegioJet na vlastní komerční riziko provozovat v prosinci roku 2014. Stalo se tak zhruba měsíc poté, co předchozí jednobarevná vláda premiéra Roberta Fica umožnila dětem, studentům a seniorům cestovat ve státem dotovaných vlacích na Slovensku zdarma. Jízda ve státem dotovaných rychlících mezi Bratislavou a Košicemi trvá déle než dálkovými vlaky RegioJetu nebo IC vlaky ZSSK, které stát naopak nedotuje.

RegioJet uvedl, že původně očekával smazaní ztráty z provozu svých dálkových vlaků na zmiňované trase v letošním roce, pokud by nedošlo k návratu konkurenčních IC vlaků. Své rozhodnutí ohledně odchodu z tratě by soukromý dopravce přehodnotil v případě, že by stát částečně přispíval i na přepravu cestujících v komerčních vlakových spojích.



Většině ze zhruba stovky zaměstnanců, kteří se nyní podílejí na provozu vlaků RegioJetu na trase Bratislava-Košice, chce dopravce nabídnout zaměstnání v rámci své skupiny.



Soukromý dopravce také oznámil, že hodlá posílit své další aktivity na Slovensku. Plánuje další rozvoj vlakových spojů z východního Slovenska přes Ostravu do Prahy, jakož i na nové lince z Bratislavy přes Brno do české metropole. Posílit hodlá i autobusové linky na Slovensku, kde také provozuje státem dotované osobní vlaky na regionální trati z Bratislavy do Komárna.