RegioJet přestává válčit s Jihočeským krajem, zajede až na Lipno

RegioJet jezdí z Prahy přes Písek a České Budějovice do Českého Krumlova od roku 2008, poslední dva měsíce ale nesmí přepravovat lidi nastupující v Budějovicích a mířící do Krumlova a naopak. Kraj totiž loni pro tuto trasu objednal dotované spoje u firem GW Bus a ČSAD Autobusy České Budějovice. Podle zákona pak má v takovém případě právo omezit komerčního dopravce.

Nyní po dohodě s novým jihočeským náměstkem pro dopravu Janem Kubíkem (ANO) omezení od března padne. „Již od následujícího měsíce budou opět moci cestující jezdit žlutými autobusy na této trase, ať už na výlety, do zaměstnání či do škol,“ uvedla obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJetu Marcela Hamříková.

RegioJet se s původním výkladem kraje nikdy nesmířil. Poukazoval mimo jiné na to, že linka dlouhá léta fungovala bez potíží jen na komerčním základě bez dotací. Věc se dostala i do osobní roviny, když majitel RegioJetu Radim Jančura před krajskými volbami rozeslal do jihočeských schránek letáky, kde nařkl hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD) z klientelismu. Zimola podnikateli oplatil „ukřičeným vyděračem“.

RegioJet má licenci od dopravního úřadu pražského magistrátu, ten ale musí přihlížet k připomínkám jihočeských úředníků. Právě na jejich popud byla licence od prosince omezena. Podle Študlara se ale ukazuje, že dotované linky obsluhují jinou skupinu cestujících, po cestě totiž mají více zastávek.

RegioJet navíc svou působnost na jihu Čech na popud kraje ještě rozšíří. Krumlovské spoje prodlouží dvakrát denně až na Lipno, autobusy přitom vždy udělají okruh přes Černou v Pošumaví, Frymburk a Rožmberk, a to v obou směrech. RegioJet se navíc chystá na jarní zavedení nové přímé linky Praha – Třeboň, její trasování ale zatím tají. Na jaře chce firma začít nově jezdit i do Špindlerova Mlýna.