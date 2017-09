Resort dopravy nemá dostatek peněz pro přispění do rozpočtové rezervy, řekl Ťok | E15.cz

Ministerstvo dopravy neví, kde má hledat rozpočtové rezervy do desetimiliardového příspěvku, na kterém se dnes shodli lídři koaličních stran. Resort dopravy má do této částky přispět 600 miliony korun, k dispozici v rezervě má ale volných zhruba jen 350 milionů. Pokud by měl resort poslat více peněz, musel by je vzít z jiných položek, což by mohlo ohrozit například zimní údržbu silnic. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Dan Ťok.