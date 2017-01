Řidiči dostanou v novém roce další úseky D3 a D11

Rekordně rozkopaná stará D1, několik nových kilometrů na jiných dálnicích a rekonstrukce železničního Negrelliho viaduktu. To je stručný pohled na očekávané dění v dopravním stavitelství pro letošní rok.

Stát má na stavby připraveno přes 82 miliard korun, o tři miliardy více, než kolik podle předpokladů utratí letos. „Rozpočet je sestaven na potřeby, které dnes investoři mají. Pokud by byli tak úspěšní, že by připravili další projekty, ministerstvo financí slíbilo tyto potřeby pokrýt,“ uvedl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Z rozpočtu dostane nejvíce Ředitelství silnic a dálnic, a to téměř 46 miliard. Počítá mimo jiné se zahájením výstavby dálničního obchvatu Českých Budějovic a nových úseků D11 severně od Hradce Králové směrem do Polska. V blízkosti zmíněných krajských měst by se letos řidiči měli dočkat jediných nových dálničních kilometrů.

Na konci D11 před Hradcem by mělo skončit provizorium způsobené letitým přetahováním o pozemky se statkářkou Ludmilou Havránkovou, u Budějovic by se zase mělo zprovoznit pět kilometrů mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem.

Naopak úlevy se zřejmě nedočkají motoristé na D1, kde stát plánuje rekonstrukce až devíti úseků. Na jiných sice rekonstrukce skončí, v celkovém pohledu se ale z D1 stane zřejmě největší tuzemské staveniště. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš proto upozorňuje, že stát se sice chlubí desítkami miliard investic, často jde ale o rekonstrukce, nikoli o výstavbu na zelené louce.

Dopravní stavby 2017Autor: E15

Dopravní stavby 2017Autor: E15

„Situace v přípravě staveb je více než špatná a jediná naděje je ve změně legislativy,“ říká Matyáš s poukazem na skutečnost, že příprava staveb v tuzemsku trvá dlouhá léta. Podle Hořelicy stát zvyšuje rozpočet na přípravu. Pro letošní rok má na tento účel připraveny čtyři miliardy korun.

Železnice spolkne letos 33 miliard korun. Největšími probíhajícími stavbami jsou zřejmě plzeňský uzel a tunel Ejpovice před Plzní. Počítá se také s dostavbou čtvrtého železničního koridoru v hlavním městě a rekonstrukcí pražského Negrelliho viaduktu – tím se výrazně zkomplikuje příměstská doprava.