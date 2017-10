Řidiči Uberu mohou dál brázdit Brno, soud zrušil předběžné opatření | E15.cz

Vrchní soud v Olomouci zrušil předběžné opatření, které zakazovalo Uberu poskytovat přepravní služby v Brně. Uvedl to na facebooku náměstek brněnského primátora Matěj Hollan. Podle něj to znamená, že Uber může začít v Brně jezdit. Není tím ale vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil, tuto otázku bude soud řešit samostatně, dodal primátorův náměstek. Na rozhodnutí olomouckého soudu upozornila Česká televize.

V Brně začal Uber jezdit letos 1. února, ale v červenci Krajský soud zakázal jeho služby předběžným opatřením. Argumentuje tím, že Uber funguje podobně jako taxi, ale nesplňuje zákonné požadavky na taxikáře kladené.

Klasičtí taxikáři ho považují za nekalou konkurenci, v Praze nedávno uspořádali proti Uberu protest, tři hodiny blokovali pomalou jízdou dopravu v okolí ruzyňského letiště a hodinu pak troubením a kroužením kolem náměstí dávali najevo svou nespokojenost u pražského magistrátu. Hollan doufá, že v Brně k takovému protestu nesáhnou. "Věřím, že taxikáři přijmou rozhodnutí soudu s pokorou a nebudou blokovat ani brněnské ulice a způsobovat tím řidičům komplikace," uvedl Hollan.

Rozhodnutí olomouckého soudu ve věci předběžného opatření je podle něj konečné a nelze proti němu podat dovolání. Město Brno samozřejmě toto rozhodnutí plně respektuje, uvedl. Dodal, že brněnský magistrát to nezbavuje povinnosti zabezpečovat a vymáhat dodržování zákona, což se děje v působnosti přeneseného výkonu státní správy, která však podle Hollana musí měřit všem stejně a nemůže se zaměřit na jeden soukromý subjekt.

Náměstek brněnského primátora zdůraznil, že odvolací vrchní soud neřešil, zda Uber jezdí v souladu se zákonem. "Pro úplnost odvolací soud dodává, že posouzení činnosti žalovaného, coby účastníka hospodářské soutěže (...) překračují rámec řízení o nařízení předběžného opatření a mohou být předmětem posouzení až v řízení ve věci samé," citoval Hollan z usnesení olomouckého soudu.

V souvislosti se situací kolem Uberu ministerstvo dopravy počátkem října uvedlo, že připravuje návrh změny zákona, která by umožnila postavit naroveň mobilní aplikaci a klasický taxametr. Vozy by navíc nemusely mít střešní svítilnu s nápisem taxi, podle ministerstva by mohla stačit nálepka, jako je tomu v jiných evropských zemích. Zákazník by si ale musel objednávat alternativní taxislužbu jen prostřednictvím aplikace, tedy nemohl by zastavit vozidlo na ulici.