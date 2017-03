Ruzyně přivítá nováčky. Létat se bude na pět londýnských letišť

Letiště Praha se může s příchodem letního letového řádu pochlubit dvěma novými dopravci. Konkurence vzroste především na linkách do Londýna. Celkem dopravci nabídnou devět nových destinací, letiště očekává výrazný přírůstek cestujících.

Britská nízkonákladová společnost Flybe začne od 8. května provozovat linku na menší letiště v jihovýchodní Anglii London Southend. Letoun bude na trasu startovat pětkrát týdně. Praha tak bude mít spojení už na pět londýnských letišť, společnosti Ryanair, easyJet, Wizz Air, Smart Wings a British Airways dnes obsluhují Stansted, Luton, Gatwick a Heathrow.

Druhým nováčkem mezi dopravci na Ruzyni je společnost Georgian Airlines, která bude od konce května zajišťovat dvakrát týdně přímé lety do svého domovského Tbilisi. Právě gruzínská metropole je jednou z devíti zcela nových destinací, kam se začne v teplejší polovině roku z Prahy létat.

„Díky tomu letos cestujícím umožníme cestovat přímou linkou do 154 destinací v 51 zemích světa. To vnímám jako skvělý výsledek naší snahy motivovat dopravce k rozvoji leteckých spojení s Prahou,“ uvedl šéf letiště Václav Řehoř.

Hned čtyři nové linky (Aarhus, Malmö, Reykjavík, Verona) spustí České aerolinie. U letů na Island se přitom budou muset vypořádat s konkurencí Wizz Airu, který se na linku rovněž chystá.

Tuzemský Travel Service plánuje spustit pod svou značkou Smart Wings pravidelné lety do prázdninových letovisek ve Španělsku, andaluské Almeríe a na ostrov Menorca. Do sicilského Trapani se vydá Ryanair. Rozšíří se i nabídka spojů na sever, když Norwegian zavede pravidelné spojení do Stavangeru.

„Navyšují se kapacity u desítek stávajících destinací,“ doplnil Řehoř. Velký nárůst plánují aerolinky například u destinací Burgas (44 procent), Curych (26 procent), Barcelona (23 procent) nebo Tel Aviv (22,5 procent). Společnosti navíc posílají do Prahy stále větší stroje, například Koran Air oproti loňsku výrazně rozšíří v létě působení jumba Boeing 747 na letech Soul – Praha.

I proto vedení letiště předpokládá, že by růst cestujících mohl letos překonat loňských osm procent. V minulém roce prošlo branami letiště 13 milionů pasažérů, letos by se tedy jejich počet zvýšit na 13,4 milionu. Letní letový řád začne platit v neděli 26. března a skončí 28. října. Během jeho platnosti bude v Praze působit 66 dopravců.

Nejvíce linek bude směřovat do Itálie (17 destinací), Velké Británie a Španělska (obě 14 destinací). Následují Francie, Rusko a Řecko s deseti destinacemi spojenými s Prahou přímou pravidelnou linkou.

Dálkové linky z Prahy v letní sezoně

Air Canada rouge - Toronto

Air Transat - Montreal

České aerolinie - Soul

Delta Air Lines - New York/JFK

Emirates - Dubai (A380)

FlyDubai - Dubai

Hainan Airlines - Peking

China Eastern - Šanghaj

Korean Air - Soul

Sichuan Airlines - Čengdu