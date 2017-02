Ryanair chce v Praze zdvojnásobit počet cestujících, přidá osm linek

Pro pražské letiště je zajímavá hlavně linka do Krakova, kam dnes z Prahy žádný přímý let nesměřuje. Naopak na jiných trasách se Irové střetnou s konkurencí. Například do Madridu v současnosti létají České aerolinie a španělská Iberia, do Barcelony pak ČSA, Travel Service a španělský nízkonákladový dopravce Vueling.

Pro ČSA jsou významné i linky do Boloně a Budapešti, kde český dopravce zatím nemá konkurenci. Ryanair chce posílit i linku na londýnské letiště Stansted, kam létá už od předloňska, kdy se po pauze do Prahy vrátil. Podle Jacobse je cílem firmy v Praze letos zdvojnásobit počet cestujících na 1,1 milionu. Zhruba 80 procent pasažérů Ryanairu v Prazu jsou cizinci.

„Letiště jako celek letos očekává další růst a Ryanair k němu výrazně přispěje,“ komentoval to ředitel leteckého byznysu Letiště Praha Jiří Vyskoč. Počet odbavených cestujících na letišti loni poprvé přesáhl třináct milionů, což představuje meziroční osmiprocentní nárůst. Nízkonákladové aerolinie přitom drží na ruzyňském provozu asi třicetiprocentní podíl.

Mimo jiné i kvůli tomu vidí Jacobs v Praze velký potenciál. Evropský průměr se pohybuje kolem padesáti procent. Soužití letiště s Iry ale nebylo vždy tak idylické. Ryanair do Prahy létal několik let v minulé dekádě, po rozkolu nad výší letištních poplatků ale z Prahy v roce 2010 odešel.

Dnes poplatky nejsou zásadním problémem, ačkoliv téma nevymizelo. „Je mezi námi zdravé napětí. Podle našeho názoru by mělo být letiště zdarma,“ sdělil E15 Jacobs. Ryanair se podle počtu cestujících loni dostal na první místo v Evropě, když překonal Lufthansu. Jeho služeb využilo 117 milionů cestujících.