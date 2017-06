Rychlá trať do Čech má od Němců zelenou, pro Berlín je trasa prioritou | E15.cz

„Jde o zásadní průlom v dosavadním procesu přípravy,“ řekl Čech. Pro trať to především znamená, že dostane ve Spolkovém plánu dopravních cest vysokou prioritu, která zajišťuje financování stavby. Změnu plánu musí ještě schválit německý parlament, podle předpokladů by se tak mělo stát do konce léta.

Předmětem zkoumání německé studie byl mimo jiné i tunel pod Krušnými horami, kde budou vlaky jezdit až dvousetkilometrovou rychlostí. Celou trasu mezi oběma městy by pak měly zvládnout zhruba za hodinu. Němci se tak v přípravě rázem ocitli před českou stranou. Správa železnic letos zadala práce na studii proveditelnosti, kterou zpracovává sdružení francouzské firmy Egis Rail a českého spolku Centrum pro efektivní dopravu.

Práce potrvají rok a půl. „Úkolem studie je nalézt dopravně, technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelná, územně průchodná a přínosná řešení,“ uvedla již v minulosti mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Vysokorychlostní trať (VRT) do Drážďan, přesněji její úsek z Prahy do Lovosic, je ve strategických dokumentech ministerstva dopravy zařazen do základní sítě, která má být hotova do roku 2030. Ten se ale pravděpodobně nestihne.

Železničáři nechtějí o termínech hovořit, při výstavbě nové sítě VRT prý bude zásadní úprava stavební legislativy, která má státu mimo jiné ulehčit získávání potřebných pozemků. Páteří české rychlé železnice má být nová trať Praha – Brno, pro kterou v květnu SŽDC vypsala tendr na zpracování studie proveditelnosti.