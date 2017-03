Šance k rozvoji, nebo utopené peníze? Vzývaná i proklínaná vltavská cesta se otevírá

Miloš Zeman, prezident Projekt ještě zvýší atraktivitu kraje pro návštěvníky, a to nejen z jiných částí naší země, ale také ze zahraničí. Bezesporu je to příležitost pro nové podnikatelské aktivity. Bude záležet na šikovnosti místních podnikatelů, jak této skvělé šance využijí. Vlastislav Bříza, majitel Koh-i-noor holding Projekt jistě nedosahuje rozměru a důležitosti projektu Vojtěcha Lanny, který ve své době posunul průmysl nejen v Českých Budějovicích. Přidaná hodnota pro průmysl je marginální. Splavnění nemůže nahradit spojení, které chybí mezi Lincem, Českými Budějovicemi a Prahou. Může přinést přidanou hodnotu v oblasti turistického ruchu. Miroslav Dvořák, šéf Jihočeské hospodářské komory a předseda představenstva Motor Jikov Group Rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým a volnočasovým fenoménem v Evropě. Stačí se podívat do Německa, Francie či Holandska. Stovky kilometrů vodních cest pro rekreační plavbu po řekách či kanálech jsou plné lodí všech velikostí včetně těch, které jsou určeny k trvalému či přechodnému bydlení. Pokud bude celá vodní cesta z Prahy až do Českých Budějovic splavná, může přinést zvýšený turistický ruch, a tím i nové podnikatelské příležitosti. Pro zahraniční návštěvníky by to byla nová a dosud neznámá oblast. Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic Z úzkého pohledu města může znamenat přínos, nicméně bych jej nepřeceňoval. Určitě to neznamená příval turistů do města. Spíše další možnost, jak mohou návštěvníci a obyvatelé strávit volný čas. V porovnání s náklady na realizaci – kdyby do toho město mohlo mluvit a mělo volbu, jak prostředky využít – by zřejmě dalo přednost jiným projektům. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Jsem zastáncem lodní dopravy, a to jak té osobní, tak i nákladní. Problém projektu splavnění Vltavy spočívá v tom, že vynakládáme příliš mnoho peněz na splavnění pouze pro turistické využití, aniž bychom jakkoli řešili nákladní dopravu. To je podle mého chybné, a proto se opakovaně vyslovuji proti tomuto neúčelnému využívání finančních prostředků. Milan Šnorek, starosta Týna nad Vltavou Neočekávám skokový nárůst počtu návštěvníků, spíše pozvolný, bude jistě souviset i s kvalitou zázemí v oblasti ubytování, stravování, trávení volného času, technického servisu a podobně. Zde vzniká prostor pro aktivitu rozmanitých podnikatelských aktivit, protože město samo není schopno tyto efekty zajistit. Zároveň se domnívám, že by stát měl ještě nějaký čas podporovat vytváření infrastruktury kolem vodní cesty formou dotačních programů, aby přispěl k rozvoji výše zmiňovaných efektů.