Severní Korea hledá zahraniční investory, chce koupit výletní loď s kasinem

Korejská lidově demokratická republika nepatří mezi klasické dovolenkové destinace. Ačkoliv je do země omezený vstup možný, mnoho návštěvníků diktátorský režim a velká chudoba nepřiláká. To se však vládnoucí strana snaží změnit. V současnosti hledá investory, kteří by jí pomohli financovat chod výletní lodi, na níž by si turisti užili svou dovolenou. Celkem chce vybrat 20 milionů dolarů.