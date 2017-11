Singapore Airlines ukázaly nový interiér Airbusu A380. Je to hotel v oblacích | E15.cz

Singapore Airlines ve čtvrtek představily nové uspořádání interiéru pro svou flotilu Airbusů A380. Létají s nimi už deset let a jde o první takto významnou přestavbu.

Největší změna je v první třídě, kde aerolinky sníží počet tzv. Suites z dvanácti na šest. Suites jsou na horní palubě Airbusu a jde doslova o hotelové pokoje v oblacích.

Airbus A380 s novým interiérem poprvé vyletí 18. prosince na lince ze Singapuru do Sydney. Úprava bude hotová u pěti letounů a u ostatních čtrnácti to chce letecká společnost stihnout do roku 2020.