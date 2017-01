Souboj Boeingu a Airbusu i čínská ofenziva. Jaká letadla vzlétnou do nebes letos?

I loni byl znát trend, který směřuje spíše k menším dvoumotorovým strojům, na nebe se dostaly hlavně letadla určená především pro regionální dopravu. První let si odbyl letoun generace E2 od brazilského výrobce Embraer, zařazení do pravidelného provozu se dočkal také konkurenční Bombardier CS. Na co se však můžeme těšit v roce 2017?

Boeing 737 Max (varianty 8 a 9)

Jednou z nejočekávanějších novinek je nová generace oblíbeného letounu Boeing 737. Ta má označení Max a historicky se jedná již o čtvrtou generaci stroje, který se do provozu dostal v roce 1968. Původně se „semtřisedmička“ měla odebrat do věčných leteckých lovišť, v roce 2011 se však vedení Boeingu rozhodlo, že se dočká ještě poslední varianty, která se k zákazníkům má dostat právě letos. Největší změnou je nová generace motorů, které budou mít pro lepší efektivitu spalování a nižší spotřebu větší průměr.

O menší konzumaci paliva se postarají také nové winglety (koncovky křídel), které je však již nyní možné objednávat na předchozí generaci 737 NG. 737 Max je zajímavý také pro české cestující. Aerolinka Travel Service má v současnosti objednáno 30 těchto strojů, dodávky mají začít v roce 2018. Na nebe se v příštím roce dostanou dvě varianty 737 Max, jak základní verze 8, tak varianta s prodlouženým trupem 9. Oproti minulé generaci 737 NG se očekává úspora paliva přibližně 14 procent.

Boeing 787-10 Dreamliner

Svůj první let si letos odbyde také nejdelší varianta Boeingu 787. Letadlo pro 320 cestujících bude americká společnost kompletně vyrábět v novém závodě v Jižní Karolíně, jedná se tedy o první verzi stroje, který zde bude vznikat od samého začátku. Oproti kratším variantám 787 bude „desítka“ určená pro kratší trasy, na kterých je potřeba přepravit větší množství pasažérů.

Airbus A319neo a A321neo

Prodloužená a zkrácená varianta Airbusu A320 neo doplní řadu letadel pro krátké a střední trasy evropského výrobce. Hlavní konkurent Boeingu 737 tak získává mírný časový náskok, nejen díky němu se Airbusu množí objednávky. Obzvlášť úspěšná je verze A321 neo, od které se očekává, že nahradí na transatlantických trasách již dosluhující Boeing 757. Právě dvoumotorové stroje s jednou uličkou mezi sedadly (single-aisle) budou podle leteckých odborníků budoucností pro lety do Spojených států.

Problémy s nedostatkem zakázek mají výrobci naopak u zkrácených verzí, to je také důvod, proč se pasažéři pravděpodobně nedočkají nejkratší varianty A318 neo. Stejně jako u 737 se neo (new engine option – nová verze motorů) liší především v nové, úspornější, pohonné jednotce. Letounů s označením „neo“ se dočkají také pasažéři ČSA, v roce 2021 by měly aerolinky převzít sedm kusů verze A320.

Airbus A350-1000

Nejdelší varianta Airbusu A350 by se k prvnímu zákazníkovi měla dostat ke konci příštího roku. To je pro výrobce velký úspěch, protože poprvé se nad francouzskou oblohou objevil teprve v listopadu letošního roku. Stroj vyrobený z uhlíkových kompozitů, který pojme až 366 pasažérů, má být hlavním konkurentem pro velmi oblíbený Boeing 777-300ER, jehož nástupce se v blízké budoucnosti také chystá. A350-1000 je v současnosti největší dvoumotorový stroj, který Airbus kdy vyrobil.

Airbus A330neo

Svůj první let by si v příštím roce mohla odbýt také modifikace širokotrupého A330. Letoun, jehož základní rysy vycházejí z modelu A300 ze sedmdesátých let minulého století, dostane nové motory a koncovky křídel. Prvním majitelem stroje v hodnotě čtvrt miliardy amerických dolarů by se měl v roce 2018 stát portugalský přepravce TAP Portugal. Ačkoliv se bude A330neo prodávat ve dvou variantách, kratší 800 a delší 900, aerolinky zatím podle objednávek značně preferují delší verzi. Celkem má na nový letoun Airbus 186 objednávek.

Irkut MS-21

Také nový ruský letoun, který má navázat na nepříliš úspěšný Tu-204, by se měl poprvé vznést v příštím roce. Stroj, jenž má modernizovat flotily východních aerolinek, chce soupeřit s Boeingem 737 a Airbusem A320. Podle inženýrů mají tělo stroje tvořit kompozitní materiály, zároveň si výrobce slibuje, že dosáhne nižší spotřeby než konkurence. Kromě desítek až stovek strojů, o které mají zájem aerolinky, své objednávky podaly také ruské státní organizace.

Comac C919

Konkurovat Airbusu A320 a Boeingu 737 chtějí také Číňané. Po několika odkladech by se měl čínský stroj pro komerční lety vznést v dubnu příštího roku. Po mnoha problémech spojených s nedostatkem zkušeností to však vypadá, že by projekt mohl být skutečně úspěšný. Ruské i evropské úřady totiž schválily motory tohoto čínského stroje. Comac má na letoun zatím 573 objednávek, které putují především od čínských dopravců. O dvacet strojů má však zájem také leasingová společnost General Electric.