Společnost ČD Cargo získala licenci v Rakousku | E15.cz

„Rakousko považujeme za perspektivní trh, přepravujeme tam poměrně velké množství zboží a je tedy logické, že do budoucna tam uvažujeme o provozu vlastních vlaků,“ sdělil deníku E15 předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik.

Rakouské povolení umožní nákladním vlakům v české režii zajet až na rakousko-italské nebo rakousko-slovinské hranice, popřípadě až do slovinského přístavu Koper. ČD Cargo se snaží expandovat i do jiných zemí, volí k tomu ale odlišné strategie. Například v Polsku drží licenci na dceřinou společnost Koleje Czeskie, které se daří zvyšovat objem nákladu. Loni přepravila přes dva miliony tun, především rud a uhlí. Do Německa a na Slovensko jezdí vlaky českého Carga ve spolupráci s jinými dopravci, kteří mají tamní licenci.

Zahraniční přepravy nabývají pro nákladní dceru Českých drah na významu i proto, že ztrácí pozice na domácím trhu. Loni celkový objem přeprav firmy klesl z předloňských 66,4 milionu tun na 65,5 milionu tun. Český trh přitom zvětšil objem o milion tun na 98 milionů tun.

Kromě zahraniční konkurence typu společností PKP Cargo nebo Rail Cargo Austria čelí ČD Cargo i menším tuzemským dravcům, například Unipetrolu Doprava či EP Cargo.