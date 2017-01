Stát zvýší kapacity v Hamburku, opraví stání lodí

Český přístav Peutehafen v Hamburku se letos po letech chátrání dočká větších investic. Stát zde chce investovat zhruba dvacet milionů, a to především do obnovy rozpadlého dalbového stání pro říční lodě. Vzniknou tři dalby (piloty), lávka, napojení na elektřinu a vodu a opravou projde i přístupová cesta. Ředitelství vodních cest si od toho slibuje zvýšení kapacity přístavu, jediné funkční stání bývá dnes často obsazeno.

Čeští rejdaři investici vítají, ačkoli Hamburk jako cílová destinace pro ně v posledních letech ztrácí na významu. Stále více se jezdí do jiných západoevropských přístavů, napří- klad Antverp. „Určitě nám to pomůže a budeme stání využívat,“ řekl deníku E15 šéf rejdařství ČSPL Milan Raba. Podle něj se přístav stane také bezpečnějším, neboť pod hladinou je dnes skryta zborcená dalba, které se musejí lodě vyhýbat.

Investice budou směřovat i do oprav přilehlé ubytovny. „Vymění se čtyřicet let stará okna, střecha a další závadná místa obvodového pláště, aby do budovy nezatékalo a snížily se tepelné ztráty,“ uvedl zástupce šéfa ŘVC Jan Bukovský.

Areál přístavu Peutehafen má rozlohu zhruba 1,5 hektaru; Československo jej koupilo po svém vzniku na základě Versailleské dohody. K tomu má český stát pronajaty i pří- stavy Moldauhafen a Saalehafen, kam loni investoval miliony především do oplocení a zpevnění asfaltových ploch.

Zatímco Peutehafen chtějí Češi dále rozvíjet, pronajaté území by s městem Hamburkem rádi vyměnili za jiné s lepším přístupem pro námořní lodě. Český ministr dopravy už o výměně jednal s hamburským starostou, letos k ní ale zřejmě nedojde.