Státní půjčovna vlaků na tripartitě padla, ministerstvo plány vzdává

Ministerstvo dopravy po roce příprav vzdává snahu na zřízení takzvané státní půjčovny vlaků. Vyplývá to z informací deníku E15 z dnešního jednání tripartity. Úřadu se nepodařilo přesvědčit odbory ani vládní koaliční partnery, zásadní odpor pak přišel ze strany Českých drah.

Ministerstvo dopravy chce opuštěním plánu odblokovat jednání o liberalizaci dotované železnice, půjčovna vlaků byla součástí stejného materiálu. "S ohledem na nesouhlasná stanoviska v meziresortním řízení i v rámci dnešního jednání tripartity, ministerstvo dopravy odblokuje projednání materiálu vynětím části využití prostředků z OPD na nákup železničních vozidel pro dálkovou dopravu," potvrdil mluvčí rezortu Jakub Stadler. Peníze z evropských fondů nabídne ministerstvo krajům na nákup regionálních vlaků.

„Stanovisko zaměstnavatelů i odborů je negativní, proto se domnívám, že je vlakopůjčovna mrtvá,“ sdělil po jednání předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.

Nápad na zřízení státní půjčovny vlaků spočíval v tom, že ministerstvo by centrálně nakoupilo dálkové vlaky i s dlouholetou údržbou a následně by je pronajalo dopravcům. Především České dráhy měly obavy, že by se z nich stala pouhá personální agentura.

Naopak soukromí dopravci vesměs plán ministerstva dopravy podporovali. Podle majitele Regiojetu Radima Jančury šlo o „velmi efektivní způsob“, jak vyčerpat evropské peníze, které nelze využít kvůli potížím s dokumentacemi EIA na dopravních stavbách.

Jančurovi ovšem v první řadě záleží na otevření trhu dotovaných rychlíků. „Pokud ministerstvo dopravy skutečně vypíše soutěže, pak je to v pořádku,“ řekl E15 Jančura. Zároveň vyjádřil podiv nad antiliberalizační snahou odborů. „Měly by hájit zájmy zaměstnanců. A je logické, že každý nový hráč na trhu jim dá větší plat, aby je získal,“ doplnil podnikatel.