Takhle nakládají s vašimi balíky. Podívejte se, jak funguje klíčové překladiště UPS v Evropě | E15.cz

Letiště Kolín/Bonn funguje jako středobod dodavatelského gigantu UPS v Evropě. Tři tisíce zaměstnanců zde vytřídí v průměru 190 tisíc balíků za hodinu. Zásilky pak v noci putují do kontejnerů, ty následně do 42 letadel aerolinky UPS. A s nimi do všech koutů Evropy. Podívejte se na reportáž přímo z logistického centra UPS.