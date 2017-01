Ťok proti všem - státní půjčovna vlaků padla po roce příprav

Podle jeho původních představ měl stát za evropské dotace nakoupit vlaky do svého vlastnictví a následně by je pronajal na dlouhá léta dopravcům, kteří by provoz na vybraných tratích vyhráli v soutěži. Proti se postavily především České dráhy, které podle Ťoka sešikovaly širokou koalici. Tomu by nasvědčovalo fakticky shodné znění připomínek z řady ministerstev, odborů, Svazu dopravy, Úřadu vlády i od zástupců sociální demokracie, o čemž deník E15 informoval v pondělí.

„Doplatí na to bohužel nejvíce samy České dráhy, podle mého si dokleply další hřebíček do rakve,“ uvedl Ťok. Ministerstvo totiž odepsalo půjčovnu, nikoliv ale samotné otevírání trhu dotované železnice. V příštích letech chce úřad dát do soutěží řadu tratí, kde jezdí dotované rychlíky, což požaduje i Evropská unie. Dopravci přitom budou muset nabídnout pouze nové vlaky, což pro dráhy podle ministra bude znamenat další zadlužování.

Tenhle problém by půjčovna vyřešila. Dráhy navíc musejí vlaky kupovat v otevřených soutěžích, což je znevýhodňuje proti soukromým dopravcům. „České dráhy svou urputnou snahou torpédovat jakoukoliv liberalizaci jen radikalizují soukromé dopravce, kteří se budou snažit o to více dostat na koleje,“ doplnil Ťok. Odmítá přitom, že mohl vedení drah z titulu akcionáře zkrotit.

V politicky obsazených orgánech prý na to neměl dost hlasů. Na zrušení plánů na státní půjčovnu vlaků vydělají kraje. Ministerstvo k nim přesměruje zhruba 300 milionů eur (přes osm miliard korun) z evropských fondů, za které chtělo původně nakupovat státní vlaky. Kraje tak budou moci zřizovat vlastní půjčovny regionálních vlaků, například Jihomoravský kraj už vypsal tendr za více než pět miliard.