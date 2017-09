Uber má další problémy, Londýn mu neobnoví licenci | E15.cz

"TfL se domnívá, že přístup a praktiky Uberu demonstrují nedostatek firemní zodpovědnosti v řadě záležitostí, což může mít bezpečnostní dopady na veřejnost," uvedl úřad. Londýnský starosta Sadiq Khan rozhodnutí úřadu podpořil.

Uber v Londýně čelí útokům ze strany tradičních taxikářů, podle kterých nedodržuje bezpečnostní pravidla a ohrožuje jejich živobytí. Firma je rovněž terčem kritiky ze strany odborů a zákonodárců.

"TfL a starosta podlehli nátlaku malé skupiny lidí, kteří chtějí spotřebitelům omezit výběr," uvedla společnost Uber. "Hodláme to okamžitě napadnout u soudu," dodala. Uber má na odvolání proti rozhodnutí úřadu tři týdny a může pokračovat v provozu, dokud odvolací proces neskončí, píše agentura Reuters.

"Všechny firmy v Londýně musejí hrát podle stejných pravidel a dodržovat vysoké standardy, které od nich očekáváme, a to zejména v oblasti bezpečnosti zákazníků," uvedl Khan. "Bylo by chybou, kdyby TfL nadále poskytoval licenci Uberu, pokud existuje možnost, že by to znamenalo hrozbu pro bezpečnost Londýňanů," dodal.

Uber svou službu poskytuje v mnoha zemích světa a mnohde se dostal do sporu s místními samosprávami. Za nekalou konkurenci ho považují i taxikáři v České republice.

V pátek vypršelo ultimátum, které řidiči ze Sdružení českých taxikářů dali pražské primátorce Adrianě Krnáčové (ANO), aby vyřešila situaci kolem podnikání Uberu v hlavním městě. Jinak taxikáři hrozí blokádou komunikací. Krnáčová nicméně uvedla, že město nemůže Uber zakázat ani pro něj určovat podmínky.

V minulých dnech taxikáři protestovali proti společnosti Uber na ruzyňském letišti. Taxikářům vadí zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Stát by měl podle taxikářů zajistit rovné podmínky na trhu a zabránit Uberu v porušování pravidel. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky.