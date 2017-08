Uber mění firemní kulturu. Jeho nový šéf chce společnost dostat na burzu | E15.cz

Nový ředitel alternativní taxislužby Uber Dara Khosrowshahi chce změnit firemní kulturu, získat větší podíl na trhu a do roka a půl až tří let se pokusit dostat společnost na burzu.

"Tato společnost se musí změnit," řekl svým podřízeným. "To, kam jsme dospěli, není to, co nás dostane na další úroveň." Jmenování Khosrowshahiho, který sám sebe označil za "stíhače", přišlo v době, kdy se Uber snaží zotavit z řady krizí, které vyvrcholily v červnu, kdy byl nucen odstoupit ředitel Travis Kalanick.

Oznámení o primární emisi akcií v nejasném čase bývá u podniků podporovaných rizikovým kapitálem běžné. Nový šéf Uberu na setkání také zdůraznil, že bude hledat nové talenty. Přednostně musí obsadit místo finančního ředitele.

Khosrowshahiho nahradil v jeho již bývalé funkci šéfa internetové cestovní kanceláře Expedia Mark Okerstrom, který zde posledních šest let působil jako finanční ředitel. Khosrowshahi zůstává v představenstvu Expedie.