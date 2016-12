Účet za špatné airbagy a svolání desítek milionů vozů? Až miliarda dolarů

Japonská společnost Takata by mohla zaplatit americkým úřadům až jednu miliardu dolarů (26 miliard korun) za ukončení trestního vyšetřování jejího postupu v kauze problematických airbagů. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroje obeznámené s jednáním. Nafukovače firmy Takata mohou explodovat a vymrštit do vozu části kovu. V USA je tento problém spojován s 11 úmrtími a 184 zraněními.