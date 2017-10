Ultrarychlé nabíjení elektromobilů není sci-fi. S řešením přispěchala firma z Phoenixu | E15.cz

Auta na elektřinu by mohla brzy ve velkém cestovat po celém světě, i přesto, že to od nich nikdo vlastně neočekával. Firma Phoenix Contact přišla s nabíjecí stanicí, která údajně dokáže nabíjet až 500 kW.

Od elektromobilů se toho nikdy moc neočekávalo, měly se přes den pohybovat po městech a v noci se doma v garáži na předměstí nabíjet. S nabíječkou na 50 kW to ani jinak nešlo. Nebýt Tesly, asi by to tak i zůstalo.

V současné době jsou totiž Tesly modely X a S ty jediné, které lze díky vlastním stanicím Supercharger nabíjet na 100 kW, což výrazně sníží dobu čekání a cestování není příliš zdlouhavé. To zapříčinilo, že stále více zájemců o elektroauta touží po tichém a levném způsobu dopravy i na delší vzdálenost.

To pocítily i ostatní automobilky a rozhodly se toho využít. Téměř každá z nich už na nějakém tom elektrickém vozítku pracuje a často se předhánějí v údajných nabíjecích časech, jejichž hodnoty jsou někdy podivně nízké.

Těžko říci, co společnosti vlastně mají k dispozici, každopádně třeba kooperace automobilek BMW, Daimler, Ford a Volkswagen Group přišla se stanicí, která zvládne nabíjení na 350 kW.

Ale i takovou stanici si hravě strčí do kapsy ta, kterou navrhla společnost Phoenix Contact. Nabíjí 500 kW, což dalece přesahuje vše, co jsme zatím mohli poznat. Jediným problémem je přehřívání.

Vše ale ve Phoenixu vyřešili systémem chlazení, který je založený na vodní bázi a je šetrný k životnímu prostředí. Celá napájecí stanice je pak postavena na klasické CCS nabíječce pro Evropu.

Zatím se neví, zda by se tyhle ultrarychlé stanice mohly dostat na veřejná místa, ale každopádně je to hozená rukavice. Ted' už je totiž řada na automobilkách. Musí udělat takový vůz, který by tohle zvládl.