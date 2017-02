V Česku se postaví přes tisíc napájecích stanic pro elektromobily, oznámil Sobotka

Do roku 2020 by mělo v Česku vzniknout celkem 1200 napájecích stanic pro elektromobily. Po setkání se zástupci automobilového průmyslu to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Stát výstavbu podpoří více než miliardou korun, částečně z evropských dotací, dodal ministr Dan Ťok (nestraník za ANO).

Vláda a automobilky připraví do konce léta společný Pakt pro budoucnost automobilového průmyslu spolu s akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření. Pakt by měl schválit ještě stávající kabinet před volbami do Poslanecké sněmovny.

Pakt by měl obsahovat opatření v oblasti digitální výuky, přípravu na zavádění elektromobilů v oblasti infrastruktury, kroky na podporu vědy a výzkumu například v oblasti autonomního řízení.

Česko by podle Sobotky mělo v budoucnu rovněž disponovat levnými mobilními daty a pokrytím silnic a dálnic vysokorychlostním internetem. Zároveň musí zajistit bezpečné skladování dat a ochranu velkého množství dat, která se v rámci dopravy budou přenášet. To je nezbytné pro zavádění projektů chytrých měst a autonomního řízení. Stát by měl zároveň zajistit dostatek elektrické energie pro rozvoj elektromobilů. Například Škoda Auto chce do roku 2025 vyrábět čtvrtinu vozů na elektřinu.

Automobilky musí podle předsedy Sdružení automobilového průmyslu Bohdana Wojnara reagovat na zpřísňující se emisní limity, které mají dopad na skladbu jejich produkce. Od státu čekají podporu v oblasti dopravní infrastruktury a vzdělávání. Sdružení nabídlo experty do společné pracovní skupiny, která by měla letos vzniknout na ministerstvu průmyslu a obchodu.

"V oblasti digitalizace, elektrifikace a autonomního řízení spoléháme na to, že se jich vláda aktivně chopí, zastřeší stávající činnosti a všechny tyto iniciativy sjednotí do jednoho efektivního procesu," dodal Wojnar.

Automobilový průmysl ČR vytváří okolo devíti procent HDP, tvoří 25 procent exportu ČR a zaměstnává přibližně 150 tisíc lidí. Členy Sdružení automobilového průmyslu je 144 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém průmyslu České republiky s tržbami přes 900 miliard korun.