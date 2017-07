Ve vlacích Českých drah půjde již brzy platit kartou | E15.cz

Roky se o tom mluví, nyní se to stává realitou. České dráhy dají v srpnu po dlouhých přípravách a zkušebním provozu cestujícím možnost zaplatit jízdenky ve vlaku kartou. Zpočátku se služba objeví v pendolinech, ještě o prázdninách by pak měla proniknout do railjetů a dalších vlaků vyšší kvality, především EuroCity a InterCity. V dalších měsících budou následovat expresy a vybrané rychlíky. Jako partnerskou banku si dráhy vybraly ČSOB, smlouva je na dobu neurčitou.

Banka také dodala terminály, které se připojí k přenosným pokladnám průvodčích. „ČD terminály nekupují, ale jsou bezplatně zapůjčeny bankou včetně příslušného servisu. Úvodní náklady spojené s nasazením těchto terminálů do provozu tvoří náklady na proškolení našich zaměstnanců včetně aktivace systému a nákupu nabíječek,“ uvedla mluvčí drah Monika Bezuchová.

K provozním nákladům ovšem patří i transakční poplatky, jejichž výši obě strany tají. „Detaily ohledně počtů ani provizí nezveřejňujeme. Samotný platební terminál je integrován se zařízením POP, které v současné době používají průvodčí,“ doplnila mluvčí ČSOB Pavla Hávová. Podle drah mají průvodčí zatím k dispozici 382 platebních terminálů. Na jejich využití se připravili už loni, kdy podnik vyměnil na 1400 přenosných pokladen, podle zkratky POP zvaných popky, za nové.

Zakázku za 106 milionů tehdy získala jako jediný zájemce společnost ODP – Software, která drahám dodávala už předchozí typ pokladen. Konečný počet terminálů dráhy neznají, podle Bezuchové se bude odvíjet od jejich využití. Zatím není ani jasné, kde bude ležet hranice rozšíření.

Dráhy ale nevylučují jejich budoucí zavedení i ve vytížených osobních vlacích. Počítají přitom s tím, že cestující nebudou platit kartami jen jízdenky, nýbrž i místenky, příplatky za vyšší třídu, kolo, psa a další služby spojené s přepravou. Platby kartou ve vozidlech nejsou zdaleka samozřejmostí. Například konkurenční RegioJet dává přednost předprodejům, neboť jeho jízdenky v sobě zahrnují i místenku.

Na palubách žlutých vlaků pak může cestující zaplatit jen hotově, nemá přitom jistotu, že si sedne. Leo Express platby kartou umožňuje. K průkopníkům se řadí i některé městské dopravní podniky, zaplatit jízdné kartou lze v Ostravě a Plzni. Vedle drah se k převratnému kroku odhodlala i Česká pošta. Od tohoto měsíce testují doručovatelé v terénu desítky přenosných karetních terminálů.