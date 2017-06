Velké mýtné šachy jsou před startem, ANO a ČSSD se neshodnou | E15.cz

Velké klání o miliardy tekoucí skrze český mýtný systém se blíží. Podle informací deníku E15 by mohlo ministerstvo dopravy vypsat soutěž ještě tento týden. „Ministerstvo dopravy splní usnesení vlády a vypíše technologicky neutrální výběrové řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Všechny parametry zakázky a údaje o tendru budou veřejně představeny,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Jenže podle představ sociálních demokratů by mělo soutěži předcházet jednání na vládě, s čímž ministerstvo vedené ANO nepočítá. Argumentuje tím, že plní již schválené vládní usnesení. „Určitě by dokumentace měla jít do vlády, alespoň pro informaci. A měl by se jí zabývat také řídicí výbor k mýtnému. V koalici budeme ty informace požadovat,“ řekl místopředseda a dopravní expert ČSSD Jan Birke.

Kritizuje skutečnost, že už více než rok se nesešel takzvaný řídicí výbor k mýtnému, kde byly zastoupeny koaliční strany a odborníci. To vadí i někdejšímu členovi výboru profesorovi Dopravní fakulty ČVUT Petru Moosovi. „Takovéto dokumenty, které mají ryze odbornou podstatu, by měly projít odbornou oponenturou. Ministerstvo jako koordinátor nefungovalo,“ doplnil Moos.

O samotné podobě tendru se toho ví málo. Největší vášně zřejmě budí pravděpodobné rozšíření zpoplatněné sítě o 900 kilometrů silnic, které vzala vláda v lednu na vědomí a které odpovídá usnesení kabinetu z loňského listopadu. K nápadu se dnes nikdo nehlásí, nejásá nad ním ani ministr dopravy Dan Ťok.

Podle některých pozorovatelů naruší zmíněnou technologickou neutralitu, neboť zvýhodní satelit oproti dnes uží- vané mikrovlně. „Je to nesmysl, znamená to poslat do šrotu celý systém, který se tu deset let ladil,“ říká mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Mikrovlnu ovšem zase zvýhodňuje dle ministerských dokumentů její dlouholeté užívání.

Výhrady z jiného soudku má i Moos. Ministerstvo totiž mluví o soutěži na jediného provozovatele mýtného systému, podle profesora je ale třeba splnit požadavky Evropské unie a oddělit výběrčího mýta a poskytovatele mýtných dat. Tím prvním by bylo Ředitelství silnic a dálnic, poskytovateli dat by ale mohlo být více firem najednou.

V médiích už se objevila i předpokládaná hodnota nového kontraktu; má údajně činit 27 miliard na deset let. Pokud se ukáže jako pravdivá, znamenalo by to, že ministerstvo fakticky počítá s výstavbou nového systému na zelené louce.