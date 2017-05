Vláda podpořila vysokorychlostní železnice, síť rychlodrah vyjde na 650 miliard | E15.cz

Vláda schválila materiál k výstavbě vysokorychlostní železnice. Síť rychlodrah napojujících českou železnici na okolní státy má vyjít na 650 miliard korun. Spojení napojují české aglomerace do Německa na severu přes Drážďany a na jihu přes Domažlice. Trasa z Drážďan má pokračovat přes Prahu a Brno a Břeclav s alternativním pokračováním na Vídeň a Bratislavu. Poslední uvažovaná spojení mají směřovat z Brna do polských Katovic a z Prahy do Vratislavy.

Kdy bude možné zahájit výstavbu tratí pro vlaky jezdící i více než 300kimometrovou rychlostí ale zatím není možné říct přesně. Ministerstvo připravuje podle ministra dopravy Dana Ťoka věcný návrh zákona, který by měl přípravy takto velkých staveb urychlit. Při současné legislativě by přípravy do zahájení výstavby zabraly deset až 15 let, dodal ministr. Nový zákon, kterým se ale bude zabývat až příští kabinet, by podle Ťoka mohl přípravu zásadně urychlit.

První tratí, která by měla vzniknout, je propojení Berlína přes Drážďany s Prahou. Podle Ťoka je na spadnutí oznámení o přesunu tohoto projektu u našich západních sousedů ze skupiny potenciálních potřeb do potřeb naléhavých. Tím pádem by Němci začali tuto trať stavět rychleji," uvedl Ťok. Na České straně se pro ni v současnosti provádí studie proveditelnosti. Druhou v pořadí je trať z Prahy do Brna, která se v Brně rozdvojuje na dva směry k Břeclavi a na Ostravu.

Ministerský materiál se pak rovněž zabývá cenou jízdného v rychlovlacích na českém území a předpokládá, že provoz většiny těchto vlaků nebude potřeba dotovat. Cena jízdenek by se přitom neměla podle předběžných propočtů příliš lišit od konvenční železnice a měla by při aktuálních cenách vycházet na 0,93 korun na jeden kilometr pro každého cestujícího. Při cestách do zahraničí pak úřad připouští cenu vyšší v závislosti na výši obvyklých mezd a cen za použití dopravní infrastruktury.