Vltavská vodní cesta stála miliardy, nyní je ale zavřená | E15.cz

Byla to 20. května velká sláva, když Ředitelství vodních cest po deseti letech výstavby a dvou investovaných miliardách otevíralo stokilometrovou vodní cestu z Českých Budějovic k hrázi Orlické nádrže. V současné době je situace jiná a pro majitele a nájemce plavidel frustrující.

Cesta jako celek nefunguje, neboť Státní plavební správa uzavřela kvůli suchu plavební komoru Kořensko mezi Týnem nad Vltavou a Orlíkem. Hladina Orlické přehrady totiž výrazně klesla. „Žádné plavidlo z důvodu nízkých vodních stavů nemůže přes plavební komoru bezpečně proplout, pod komorou nejsou zajištěny plavební hloubky,“ sdělila ředitelka plavební správy Klára Němcová.

Nová rekreační vodní cesta, po níž se měly desítky lodí z Orlíku a Prahy pustit proti proudu, tak fungovala zhruba čtyřicet dní. A lodě skutečně jezdily, například českobudějovický přístav je zcela zaplněn, což loni zdaleka neplatilo. Jenže osud letošní plavební sezony je ve hvězdách. „Chtěl jsem se vydat na Orlík, ale dostal jsem informace od říční policie, že to není možné. Trochu mi to pokazilo plán dovolené. Asi to úplně nedomysleli,“ vyjádřil se jeden z plavců v přístavu.

Podle zástupce šéfa ŘVC Jana Bukovského se na plavbě negativně projevuje sucho, kdy Orlická přehrada musí zajišťovat dostatek vody pro dolní Vltavu, a to především v Praze. „Otázkou jsou příčiny vzniklé situace, prohrábka dna by mohla pomoci, ale jen částečně,“ sdělil Bukovský na doplňující dotaz. S vodou v řece hospodaří Povodí Vltavy, podle jehož údajů je přítok do Orlíku zhruba dvacet krychlových metrů za sekundu.

Manipulační řád přitom pro Vltavu nad Prahou požaduje čtyřicet metrů krychlových. Hladina Orlíku tak klesla o několik metrů. Podle mluvčího povodí Hugo Roldána je pro to několik důvodů. K nejdůležitějším patří hygienický, neboť vody z Orlíku musejí ředit pražské odpadní vody a zároveň zabezpečují plavební hloubku pro pražský lodní provoz. Plavba nad Orlíkem tak musí ustoupit plavbě pod Orlíkem.